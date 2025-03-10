В Одесской области женщина обратилась в полицию с просьбой вернуть велосипед, на котором работники ТЦК задержали ее мужа

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В Одесской области к правоохранителям обратилась местная жительница с требованием вернуть велосипед мужчины, которого задержали работники ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Х *** Одесса.

Как отмечается, событие произошло в селе Усатово Одесской области. 42-летняя местная жительница обратилась в полицию с требованием вернуть велосипед, на котором сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) задержали ее мужа.

Подробности происшествия не разглашаются.

Напомним, в Одесской области будут судить 32-летнего мужчину, который поджег свою жену. Злоумышленнику может грозить пожизненное заключение.