Правоохранители задержали организаторов теракта возле ТЦК в Каменце-Подольском

фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следователи установили, что исполнителями теракта были наркозависимый местный житель и 17-летний студент одного из колледжей города. ФСБ завербовала их через Telegram-канал с предложениями быстрого заработка.

Следователи отследили путь передачи взрывчатки и таким образом вышли на след наемников. Один из задержанных изготовил самодельное взрывное устройство по инструкции ФСБ. Он снарядил его гайками и обрезками арматуры для максимального поражения. Также устройство было оборудовано мобильным телефоном для дистанционной детонации. После этого взрывчатка была перемещена в тайник.

А вот второй агент, наркозависимый мужчина, получил координаты тайника и задание доставить взрывчатку в здание ТЦК. Однако он понимал, что может погибнуть при доставке взрывчатки, поэтому решил не рисковать собственной жизнью и воспользовался курьерскими услугами.

Как только курьер с посылкой оказался возле ТЦК, российские спецслужбы совершили дистанционный подрыв.

Правоохранители провели обыски у задержанных и изъяли мобильные телефоны с поличным из ФСБ, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.

В настоящее время обоим мужчинам доложено о подозрении в совершении теракта, приведшего к гибели человека. Они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, 5 февраля около 13:00 в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК и СП. Погиб мужчина, еще 4 человека ранены.

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе в разных городах Украины произошли взрывы у зданий ТЦК. Так, 2 февраля взрыв прогремел у здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области, а 1 февраля – в Ровно.

Кроме того, в городе Пирятин (Полтавская область) на АЗС напали на военнослужащего ТЦК. Это произошло, когда военнообязанных сопровождали в 199 учебный центр.