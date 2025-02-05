фото: полиция

Взрыв возле здания местного ТЦК в Каменце-Подольском произошел 5 февраля около 13:00

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа.

"Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено позже", – говорится в сообщении.

Напомним, по предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, четверо – ранены.