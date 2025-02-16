Теракт в Николаеве: выросло количество погибших
В результате теракта в Николаеве 14 февраля погибли трое сотрудников Центра противоминной деятельности. Это Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык
Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбуке.
"С глубокой грустью и болью в сердце сообщаем о трагической гибели трех военнослужащих Центра противоминной деятельности, отдавших свою жизнь, исполняя свой воинский долг перед Родиной. В результате жестокого террористического акта Украина потеряла мужественных воинов и верных защитниц своей земли", - говорится в сообщении.
В Центре противоминной деятельности подтвердили гибель военных.
Напомним, 14 февраля в центре Николаева раздался взрыв. Тогда в полиции сообщили, что два человека погибли, еще 8 получили ранения.
Как сообщалось, после атаки российских дронов на Николаев в ночь на 16 февраля город частично остался без теплоснабжения.