Суицид в Хмельницком ТЦК: мужчина перерезал горло канцелярским ножом
В четверг, 13 февраля, в здании Хмельницкого ТЦК и СП гражданин покончил жизнь самоубийством, перерезав себе горло канцелярским ножом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию местных Telegram-каналов.
Известно, что суицид совершил мужчина, находившийся в розыске за нарушение военного учета. Ему пытались оказать помощь, но он скончался на месте происшествия.
Напомним, сегодня в Хмельницком ТЦК и СП мужчина совершил самоубийство, когда проходил ВЛК.
В Хмельницком ТЦК мужчина совершил самоубийство, когда проходил ВВКВсе новости »
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