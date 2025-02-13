Суицид в Хмельницком ТЦК: мужчина перерезал горло канцелярским ножом

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В четверг, 13 февраля, в здании Хмельницкого ТЦК и СП гражданин покончил жизнь самоубийством, перерезав себе горло канцелярским ножом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию местных Telegram-каналов.

Известно, что суицид совершил мужчина, находившийся в розыске за нарушение военного учета. Ему пытались оказать помощь, но он скончался на месте происшествия.

Напомним, сегодня в Хмельницком ТЦК и СП мужчина совершил самоубийство, когда проходил ВЛК.