13:26  14 февраля
Пресс-конференция Зеленского в Мюнхене: основные тезисы
11:05  14 февраля
Провалились под лед на Херсонщине: из Ингульца достали тела мальчика и девочки
17:42  13 февраля
В Киеве продавали квартиры прямо с жителями
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2025, 18:33

В Одесской области задержали детей, которые по заказу россиян жгли авто ВСУ

14 февраля 2025, 18:33
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали шестерых завербованных российскими спецслужбами несовершеннолетних украинцев, которые по указаниям кураторов поджигали автомобили украинских военных в Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в СБУ.

Злоумышленниками оказались дети от 13 до 16 лет, искавшие легкого заработка в телеграмм-каналах.

Подростки искали потенциальные цели, после чего согласовывали их со своими российскими кураторами и поджигали с помощью воспламеняющихся смесей. Когда они пытались прекратить выполнять вражеские задачи, россияне переходили к угрозам и шантажу.

Во время обысков у злоумышленников стражи порядка изъяли мобильные телефоны с доказательствами их подрывной деятельности в пользу страны-агрессоры.

Всем задержанным объявлено подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества путем поджога). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове горе-мать, продавшая своего ребенка, чтобы купить авто, взяли под стражу на два месяца.

поджог ВСУ авто подростки Одесская область СБУ
В Одессе мужчина за 15 000 долларов оформлял "отсрочку от мобилизации"
13 февраля 2025, 12:59
В Одесской области женщина похитила у пожилого соседа почти 20 тысяч гривен
13 февраля 2025, 12:09
Россияне атаковали дронами припортовую инфраструктуру Одесщины
13 февраля 2025, 10:30
Все новости »
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
Появились новые подробности вражеской атаки по ЧАЭС
14 февраля 2025, 19:21
В Киеве возник скандал с пропусками для движения во время комендантского часа
14 февраля 2025, 19:06
В столице чиновник и его подельники требовали взятку из общественной организации
14 февраля 2025, 18:52
Запугали и расстреляли: на Черниговщине разоблачили россиянина, убившего местного жителя
14 февраля 2025, 18:34
Кого Путин отправит на переговоры с Украиной: в Bloomberg назвали имена
14 февраля 2025, 18:08
Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным, но назвал условие
14 февраля 2025, 18:06
В Николаеве женщина принесла сумку со взрывчаткой к военным, есть погибшие и раненые
14 февраля 2025, 17:47
За воровство детского велосипеда житель Калуша сядет на 7 лет
14 февраля 2025, 17:39
В Тернополе мужчина до смерти избил сожительницу
14 февраля 2025, 17:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »