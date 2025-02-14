В Одесской области задержали детей, которые по заказу россиян жгли авто ВСУ

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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали шестерых завербованных российскими спецслужбами несовершеннолетних украинцев, которые по указаниям кураторов поджигали автомобили украинских военных в Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в СБУ.

Злоумышленниками оказались дети от 13 до 16 лет, искавшие легкого заработка в телеграмм-каналах.

Подростки искали потенциальные цели, после чего согласовывали их со своими российскими кураторами и поджигали с помощью воспламеняющихся смесей. Когда они пытались прекратить выполнять вражеские задачи, россияне переходили к угрозам и шантажу.

Во время обысков у злоумышленников стражи порядка изъяли мобильные телефоны с доказательствами их подрывной деятельности в пользу страны-агрессоры.

Всем задержанным объявлено подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества путем поджога). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове горе-мать, продавшая своего ребенка, чтобы купить авто, взяли под стражу на два месяца.