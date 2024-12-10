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10 декабря 2024, 19:19

Место скандальной Татьяны Крупы в Хмельницком облсовете снова осталось вакантным

10 декабря 2024, 19:19
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фото: km-oblrada.gov.ua
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Владимир Копанчук, зашедший в Хмельницкий областной совет вместо подозреваемого в незаконном обогащении руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, отказался от депутатского мандата.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Виталий Афадеев, передает RegioNews со ссылкой на ХМ-ИНСАЙД.

Владимир Копанчук - муж народной депутатки от Хмельнитчины Елены Копанчук.

Глава ТИК отметил, что пока непонятно, кто из "Слуги народа" войдет во фракцию в Хмельницком облсовете, ведь еще несколько кандидатов на депутатские кресла, шедших после Копанчука, отказались от регистрации.

"Неизвестно, кто будет следующим депутатом областного совета от партии "Слуга народа", поскольку несколько последующих кандидатов также написали в комиссию заявления с просьбой отменить их регистрацию в качестве кандидатов в депутаты", - рассказал Афадеев.

Издание отмечает, что на сессию Хмельницкого облсовета, которая состоится завтра, 11 декабря, вопросы депутатских полномочий не выносились.

Напомним, 20 ноября вместо скандальной руководительницы Хмельницкого МСЭК в Хмельницкий облсовет решением местной избирательной комиссии зашел новый депутат от партии "Слуга народа" - профессор кафедры уголовного права и процесса Хмельницкого университета управления и права Владимир Копанчук.

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