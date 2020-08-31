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31 августа 2020, 14:29 11

НАПК вызвало для дачи объяснений кандидата в мэры Киева

31 августа 2020, 14:29 11
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Агентство пригласило для дачи объяснений 18 человек, среди которых - кандидат в мэры столицы Александр Омельченко
Агентство пригласило для дачи объяснений 18 человек, среди которых - кандидат в мэры столицы Александр Омельченко
Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приглашает 18 лиц для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине". Известно, что среди них - представитель "Коммунистической партии Украины" Петр Симоненко, судья Хозяйственного суда Киева и следователь территориального управления Государственного бюро расследований.

Об этом RegioNews сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности для предоставления объяснений, приглашаются следующие представители политических партий:

• Петр Симоненко ("Коммунистическая партия Украины");
• Александр Омельченко ("Украинская партия "Единство");
• Николай Катеринчук ("Европейская партия Украины");
• Ростислав Кондрик ("Народная сила");
• Валерий Пухальский ("Гражданская позиция");
• Лидия Шевченко ("Новая демократия");
• Андрей Кисельов ("Альянс за социальную справедливость");
• Валентин Зубов ("Народно-трудовой союз Украины");
• Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия");
• Олег Шаповал ("Новая сила");
• Андрей Пелюховский ("Сила нации");
• Александр Лузан ("Славянская партия");
• Антон Котвицкий ("Социал-демократическая партия").

Также в связи с несвоевременным представлением декларации приглашаются:

• Наталья Мельникова, бывший заместитель начальника отдела Департамента обслуживания плательщиков Государственной фискальной службы Украины. Приглашается 2 сентября, 12:00 (повторно);

• Елена Дума, бывший директор Департамента Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Приглашается 2 сентября, 15:00 (повторно);

• Михаил Макарук, бывший следователь Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Приглашается 3 сентября, 10:00 (повторно);

• Оксана Марченко, судья Хозяйственного суда г. Киева. Приглашается 4 сентября, 9:00 (повторно);

• Денис Ковин, следователь территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава. Приглашается 4 сентября, 12:00 (повторно).

Напомним, ранее НАПК взялось проверять декларации Тищенко, Абрамовского и ряда чиновников.

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