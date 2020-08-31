В Ивано-Франковске школьникам продлили каникулы
Такое решение было принято сегодня
Такое решение было принято сегодня
Летние каникулы в городе Ивано-Франковске решили продлили до 11 сентября.
Об этом 31 августа сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в традиционном утреннем видеообращении, передает RegioNews.
"Такое решение было принято на оперативном совещании и я считаю это правильным. Где-то уплотним учебную программу, чтобы не начинать учебный год с дистанционного обучения. Надеюсь, правительство прислушается к общине Ивано-Франковска и "красную зону” будет отменено”, – подчеркнул мэр.
Оперативно о состоянии дел 31.09.20
Оперативно о состоянии дел 31.09.20Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 30 августа 2020 года.
Напомним, 28 августа в Ивано-Франковске митинговали против усиления карантина. Включение города в "красную зону" считают политическим решением.
Также мэр города Марцинкив призвал граждан протестировать из-за усиления карантина
31 августа в Ивано-Франковске снова прошел митинг против "красной" зоны и карантина.
Кроме этого, стало известно, что Горсовет Франковска отправится в суд из-за решения Кабмина относительно карантина.
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