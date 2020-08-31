В Ивано-Франковске школьникам продлили каникулы

Такое решение было принято сегодня

Такое решение было принято сегодня

Рixabay

Об этом 31 августа сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в традиционном утреннем видеообращении, передает RegioNews.

"Такое решение было принято на оперативном совещании и я считаю это правильным. Где-то уплотним учебную программу, чтобы не начинать учебный год с дистанционного обучения. Надеюсь, правительство прислушается к общине Ивано-Франковска и "красную зону” будет отменено”, – подчеркнул мэр.

Оперативно о состоянии дел 31.09.20 Оперативно о состоянии дел 31.09.20 Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 30 августа 2020 года.

Напомним, 28 августа в Ивано-Франковске митинговали против усиления карантина. Включение города в "красную зону" считают политическим решением.

Также мэр города Марцинкив призвал граждан протестировать из-за усиления карантина

Кроме этого, стало известно, что Горсовет Франковска отправится в суд из-за решения Кабмина относительно карантина.