В Тернопольской области арбитражного управляющего подозревают в незаконной продаже конного завода

Фото: Офис Генерального прокурора

В Тернопольской области арбитражному управляющему сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями при продаже имущества государственного предприятия "Ягильницкий конный завод". По версии следствия, его действия нанесли государству ущерб более чем на 10 млн грн

Об этом сообщили в Тернопольской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, предприятие, расположенное в Чортковском районе, находилось в процедуре банкротства. В то же время, Фонд государственного имущества Украины готовил его к приватизации и официально запретил продавать имущество в рамках процедуры банкротства.

Несмотря на это, арбитражный управляющий подписал с представителями частного аграрного предприятия акт о приобретении на аукционе единого имущественного комплекса конного завода. Стоимость продажи составила более 10 млн. грн.

После того, как средства поступили на счет государственного предприятия, арбитражный управляющий перечислил себе почти 780 тысяч гривен вознаграждения. По версии следствия, именно возможность получить эти деньги стала мотивом незаконной продажи государственного имущества.

В прокуратуре объясняют, что при приватизации средства от продажи государственного имущества должны поступать в бюджет. В процедуре банкротства их могут направлять на погашение долгов предприятия, выплаты кредиторам и вознаграждение арбитражному управляющему.

При процессуальном руководстве прокуроров Тернопольской областной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление полномочиями лицом, оказывающим публичные услуги, если это повлекло тяжкие последствия.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили частного нотариуса и его подельников, которые мошенническим способом сняли более 1 млн гривен со счетов умерших лиц.