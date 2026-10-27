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27 октября 2026, 22:54

С оккупированной Херсонщины вернули восьмерых детей: девочку заставляли петь гимн РФ

27 октября 2026, 22:54
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Фото иллюстративное
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Еще восьмерых детей от 7 до 16 лет удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. Среди них девятилетняя девочка, которую, по словам местных властей, заставляли учиться в оккупационной школе, петь гимн России и писать письма российским военным

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews .

Среди возвращенных детей пятеро девочек и трое мальчиков. По словам Прокудина, девятилетнюю девочку принудительно привлекли к российским пропагандистским движениям. В оккупационной школе, которую она должна посещать, полностью запретили украинский язык. Ребенка также заставляли петь гимн РФ и писать письма русским военным.

Сейчас все восемь детей находятся в безопасности. Они проходят реинтеграцию в центрах "Надежды и обновления", где получают психологическую поддержку и помощь по восстановлению документов.

Вернуть детей удалось с содействием благотворительной организации Save Ukraine в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.

По данным Александра Прокудина, с начала 2026 года из временно оккупированной части Херсона на подконтрольную Украине территорию вернули уже 243 ребенка.

Напомним, что из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще пятерых детей от 15 до 17 лет. Среди них две девочки и трое парней.

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