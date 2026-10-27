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27 октября 2026, 23:40

На Волыни руководитель ОО устроил схему для уклонистов

27 октября 2026, 23:40
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Фото из открытых источников
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На Волыни будут судить руководителя волынского центра всеукраинской общественной организации. Оказалось, что он устроил незаконную переправку уклонистов за границу

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, руководитель волынской организации всеукраинской общественной организации организовал переправку в страны ЕС мужчин призывного возраста. Мужчин переправляли за границу как водителей, которые якобы едут за гуманитарной помощью для ВСУ.

"Всего он сделал возможным выезд 9 уклонистов, обеспечив внесение сведений о них в информационную систему "Путь"", - говорят в прокуратуре.

Напомним, в Винницкой области мужчина женился на будущей теще ради выезда за границу. Фиктивную пару разоблачили в пограничники при попытке пересечения границы.

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