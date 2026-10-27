В Швеции задержан бывший депутат Партии Регионов Дмитрий Святаш

В Швеции задержан Дмитрий Святаш, который получил подозрение в госизмене и призвал к изменениям территориальной целостности Украины, за что получил заочный приговор в Украине

В Швеции задержан Дмитрий Святаш, который получил подозрение в госизмене и призвал к изменениям территориальной целостности Украины, за что получил заочный приговор в Украине

Фото из открытых источников

По словам его адвоката Марка Сафаряна, на прошлой неделе Святаш прибыл в Швецию, чтобы посетить концерт Стиви Вандера в Стокгольме. В ходе паспортного контроля эксдепутат, имеющий и украинское, и российское гражданство, предъявил украинский паспорт. И это был попандос! Ибо по этому паспорту он был подан в розыск. Официальным основанием для отказа во въезде, по словам его адвоката, стало решение Польши о запрете на повторный въезд, внесенное в общую базу данных стран Шенгенской зоны. Потому пограничная полиция задержала его и отказала ему во въезде в страну. Адвокат Святаша отметил, что тот возражает против экстрадиции в Украину В 2019 году Святаш, по данным украинского следствия, скрылся в РФ, после чего его впервые объявили в розыск МВД. Летом 2024 года его приговорили к 12 годам лишения свободы. Святаш признан виновным в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и мошенничестве на сумму 2,2 млрд гривен. Меня в этом интересует только одно – какого милого вот все эти ценители русского мира устремляются в Европу? Свалили к Рашке? Так сидите на своих болотах и наслаждайтесь вилами Клязьмы и Екибазтуза. Нет, они лезут в этот западный мир. Создают дерьмоусловия для жизни, но сами хотят наслаждаться ценностями и комфортом западного мира! На болотах сидите, животные!

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