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Борислав Береза украинский политик, общественный деятель, фигурант антикоррупционных расследований, бывший народный депутат Украины VIII созыва, с конца февраля по конец декабря 2014 года – представитель «Правого сектора». info@regionews.ua
27 октября 2026, 21:20

В Швеции задержан бывший депутат Партии Регионов Дмитрий Святаш

27 октября 2026, 21:20
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В Швеции задержан Дмитрий Святаш, который получил подозрение в госизмене и призвал к изменениям территориальной целостности Украины, за что получил заочный приговор в Украине
В Швеции задержан Дмитрий Святаш, который получил подозрение в госизмене и призвал к изменениям территориальной целостности Украины, за что получил заочный приговор в Украине
Фото из открытых источников
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По словам его адвоката Марка Сафаряна, на прошлой неделе Святаш прибыл в Швецию, чтобы посетить концерт Стиви Вандера в Стокгольме. В ходе паспортного контроля эксдепутат, имеющий и украинское, и российское гражданство, предъявил украинский паспорт. И это был попандос! Ибо по этому паспорту он был подан в розыск. Официальным основанием для отказа во въезде, по словам его адвоката, стало решение Польши о запрете на повторный въезд, внесенное в общую базу данных стран Шенгенской зоны.

Потому пограничная полиция задержала его и отказала ему во въезде в страну. Адвокат Святаша отметил, что тот возражает против экстрадиции в Украину В 2019 году Святаш, по данным украинского следствия, скрылся в РФ, после чего его впервые объявили в розыск МВД.

Летом 2024 года его приговорили к 12 годам лишения свободы. Святаш признан виновным в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и мошенничестве на сумму 2,2 млрд гривен.

Меня в этом интересует только одно – какого милого вот все эти ценители русского мира устремляются в Европу? Свалили к Рашке? Так сидите на своих болотах и наслаждайтесь вилами Клязьмы и Екибазтуза. Нет, они лезут в этот западный мир. Создают дерьмоусловия для жизни, но сами хотят наслаждаться ценностями и комфортом западного мира! На болотах сидите, животные!

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Партия регионов государственная измена задержание
 
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