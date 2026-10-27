Эвакуация из оккупированных Олешек: Генштаб призвал не разглашать маршруты

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Генеральный штаб ВСУ призвал граждан не распространять непроверенную информацию о маршрутах передвижения людей и гуманитарных колонн во время организации эвакуации из временно оккупированных Олешек на Херсонщине

Об этом сообщила пресс-служба штаба, передает RegioNews.

Украинцев призвали не доверять непроверенным сообщениям и не разглашать маршруты, время и места передвижения гражданских и гуманитарных колонн.

В Генштабе также отметили, что с 03:00 27 октября по киевскому времени Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Режим тишины должен обеспечить доставку помощи местным жителям и создать условия для подготовки к безопасному передвижению гражданского населения из города.

В Генштабе отмечают важность информационной безопасности и призывают распространять только официально подтвержденные сообщения.

Напомним, ранее украинский и российский генеральные штабы сообщили, что с ночи 27 октября вводится режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, постарается организовать эвакуацию жителей оккупированных Олешек так, чтобы люди выезжали в направлении РФ, а не на подконтрольную Украине территорию.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.