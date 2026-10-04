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04 октября 2026, 13:48

Украинские военные во второй раз доставили гуманитарный груз в оккупированные Олешки

04 октября 2026, 13:48
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Фото иллюстративное
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Бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Нацгвардии Украины этой ночью во второй раз провели операцию по доставке гуманитарной помощи временно оккупированным Олешкам на Херсонщине

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, передает RegioNews .

По его словам, военнослужащие Нацгвардии во взаимодействии с 30-м корпусом морской пехоты, 34-й отдельной бригадой морской пехоты "Борисфен" и 79-м пограничным отрядом Госпогранслужбы доставили в город свертки общим весом почти четыре тонны. Помощь содержала продукты питания, медикаменты и наборы детей.

"Все без исключения посылки - а их было почти 400 - успешно доставлены. Спасибо каждому, кто непосредственно участвовал в этой операции: доставлял, прикрывал, обеспечивал инженерное сопровождение и логистику", - отметил министр внутренних дел Иван Выговский.

Отдельно Выговский отметил экипаж БПЛА "Перун". Во время операции военные не только доставили гуманитарные свертки, но и эвакуировали с временно оккупированной территории шестерых животных.

Министр также поблагодарил общин, образовательных учреждений, благотворителей и волонтеров со всей Украины, которые собирали помощь и присоединились к организации операции.

По словам Выговского, жители временно оккупированных Олешек остаются фактически заложниками российских войск и страдают от нехватки пищи, воды и медикаментов.

"Пока россияне удерживают жителей временно захваченных Олешек фактически в заложниках - без еды, воды и медикаментов, - украинские подразделения продолжают делать все возможное, чтобы спасти украинцев от голода", - подчеркнул министр внутренних дел Иван Выговский.

Напомним, что к гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках Херсонской области, где местные жители остаются без еды, могут быть причастны военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Оккупационные власти не раскрывают данные о количестве людей, которые остаются в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.

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