Во Львовской области женщина сбросила мужчину с чердака: он не выжил

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области будут судить женщину, которая нанесла смертельные травмы знакомому. Также будут судить очевидцев, оставивших его умирать без помощи

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

В пьяном состоянии 51-летняя женщина толкнула своего знакомого через открытую дверь с чердака дома. Человек упал с высоты около 3,5 метров. От полученных травм он скончался на месте.

Известно, что тогда рядом были еще два человека: 31-летняя женщина и 61-летний мужчина, которые тоже были пьяны. Как выяснили стражи порядка, пострадавший после падения еще был жив, но никто ему не помог. Женщина, которая вытолкнула мужчину с чердака, лишь прикрыла его простыней, после чего все ушли с места происшествия, оставив травмированного умирать.

"Да, обвинительные акты в отношении двух очевидцев происшествия - 31-летней жительницы Дрогобычского района и 61-летнего жителя райцентра, направленные на рассмотрение суда. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни статье). свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы сроком от двух до пяти лет", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.