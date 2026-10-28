Фото: полиция

ДТП произошло 27 октября около 18:25 на трассе Житомир – Черновцы вблизи села Веселовка Кропивницкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись легковушка Kia Rio под управлением 75-летнего водителя и грузовой микроавтобус Fiat Ducato, за рулем которого находился 51-летний мужчина.

В результате аварии 73-летний пассажир Kia погиб на месте. Водитель легковушки и две пассажирки в возрасте 63 и 47 лет получили травмы. Всех троих госпитализировали.

Также пострадали 51-летний водитель микроавтобуса и его 52-летняя пассажирка. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, 27 октября на Тернопольщине лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Погиб водитель, среди троих травмированных – ребенок.