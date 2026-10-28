Фото: полиция

Во время ракетной атаки на Киев 16-летний парень угнал автомобиль. Подросток хотел прокатиться по городу и похвастаться перед друзьями, однако попал в ДТП и скрылся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел в Святошинском районе Киева во время воздушной тревоги. Около полуночи в полицию обратился военнослужащий, сообщивший о пропаже своего автомобиля "ВАЗ" со стоянки на проспекте Академика Палладина.

По данным следствия, 16-летний школьник направлялся к укрытию, когда заметил припаркованную машину. Он повредил блок зажигания, завел двигатель и поехал кататься по городу, чтобы произвести впечатление на друзей.

Во время поездки подросток врезался в другой припаркованный автомобиль и скрылся с места аварии. Никто не пострадал.

Полицейские разыскали угнанный автомобиль на одной из улиц Святошинского района, установили личность подростка и задержали его.

Юноше сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, в Киеве полицейские задержали 55-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге двери квартиры 40-летней знакомой. По данным следствия, он сделал это из-за мести, когда женщина вместе с несовершеннолетним сыном находилась внутри дома.