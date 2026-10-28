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28 октября 2026, 11:20

В Одессе 16-летний парень потерял сознание на спортплощадке и умер

28 октября 2026, 11:20
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В одном из парков Приморского района Одессы 27 октября скончался подросток

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Парень находился с друзьями на спортивной площадке в одном из парков города. Внезапно ему стало плохо и он потерял сознание.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако 16-летний подросток скончался.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины смерти юноши.

Напомним, в Киевской области подростка поразило током на железнодорожном переезде в поселке Глеваха. Парня госпитализировали.

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