Иллюстративное фото: из открытых источников

В одном из парков Приморского района Одессы 27 октября скончался подросток

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Парень находился с друзьями на спортивной площадке в одном из парков города. Внезапно ему стало плохо и он потерял сознание.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако 16-летний подросток скончался.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины смерти юноши.

Напомним, в Киевской области подростка поразило током на железнодорожном переезде в поселке Глеваха. Парня госпитализировали.