В Одессе 16-летний парень потерял сознание на спортплощадке и умер
В одном из парков Приморского района Одессы 27 октября скончался подросток
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Парень находился с друзьями на спортивной площадке в одном из парков города. Внезапно ему стало плохо и он потерял сознание.
Очевидцы вызвали скорую помощь, однако 16-летний подросток скончался.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины смерти юноши.
Напомним, в Киевской области подростка поразило током на железнодорожном переезде в поселке Глеваха. Парня госпитализировали.
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