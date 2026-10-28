Переоделись в гражданское и автостопом ехали в Киев: СБУ задержала двух военных РФ

Фото: СБУ

СБУ задержала на въезде в Днепропетровскую область двух российских военных, которые сбежали с позиций в Донецкой области и планировали добраться до Киева

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, задержанные служили в 291 мотострелковом полку Южного военного округа РФ. Их отправили штурмовать позиции украинских военных на Краматорском направлении, однако со временем они сбежали с линии боевого столкновения и оказались в поселке в "серой" зоне.

Там мужчины нашли в заброшенном доме гражданскую одежду, переоделись, а военную форму, оружие и снаряжение армии РФ зарыли. После этого они отправились пешком в ближайший населенный пункт.

По дороге россияне остановили автомобиль и попросили водителя подвезти их в Днепр. Оттуда они планировали добраться до Киева, где, по информации СБУ, один из них имеет родственников и хотел скрываться.

Однако на блокпоста при въезде в Днепропетровскую область их задержали украинские контрразведчики. У одного из мужчин на шее обнаружили жетон военнослужащего русской армии.

По данным СБУ, одним из задержанных является житель временно оккупированного Довжанска Луганской области, которого дважды осуждали за убийство. С 2016 года он сражается на стороне России против Украины. После начала полномасштабного вторжения участвовал в боях под Бахмутом как помощник наводчика противотанкового ракетного комплекса.

Второй задержанный – гражданин РФ, заключивший контракт с российским Министерством обороны, отбывая наказание в тюрьме за убийство.

Жителю Луганщины сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности. Его содержат под стражей без права внесения залога. По инкриминируемым статьям ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Его подельника, гражданина России, удерживают в статусе военнопленного.

Напомним, СБУ разоблачила российского агента в рядах ВСУ, который передавал врагу координаты украинских военных объектов и привел воздушную атаку на подразделение беспилотников. Благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось заблаговременно эвакуировать более 100 украинских операторов БпЛА.