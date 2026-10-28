Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В громаде после вражеских ударов вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Также огонь охватил транспортные средства.

На месте работали спасатели, ликвидировавшие пожары и обследовавшие территорию.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, за сутки российские войска 50 раз обстреляли 26 населенных пунктов в 14 громадах Сумщины. Ранения получили двое мирных жителей.