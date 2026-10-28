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28 октября 2026, 10:53

Прослушка в кабинете и авто мэра Львова: Садовый до сих пор не знает, кто за этим стоит

28 октября 2026, 10:53
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Фото: 24 Канала
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Во Львове после обнаружения прослушивающих устройств в кабинете городского головы и его автомобили открыли уголовные производства

Об этом Андрей Садовый рассказал в интервью Суспильному, передает RegioNews.

Первое устройство было обнаружено в сентябре 2025 года в рабочем кабинете мэра в городской ратуше. Второй случай произошел 18 сентября 2026 – тогда аналогичную находку обнаружили в автомобиле городского головы.

По словам Садового, пока у него нет информации о возможных причастных к этим инцидентам. В то же время, мэр считает, что установка устройств могла быть результатом тщательно спланированной операции, ведь доступ к его кабинету ограничен. Там также регулярно бывают украинские и иностранные чиновники.

Садовый отметил, что не склонен увязывать эти случаи с российскими спецслужбами. Несмотря на отсутствие результатов, он не сосредотачивается на расследовании, поскольку имеет другие рабочие задачи.

Мэр также отметил, что должность городского головы предполагает постоянное внимание его деятельности. Он сравнил это с жизнью в аквариуме, где человек постоянно находится на виду у других.

Комментируя возможность законного прослушивания по решению суда, Садовый иронически заметил, что в таком случае устройства должны устанавливаться так, чтобы их невозможно было обнаружить.

Напомним, в сентябре прошлого года мэр Львова лично сообщил о найденной прослушке в его кабинете. По его словам, технику отдали в ремонт после того, как она приступила к работе с перебоями. Однако выяснилось, что внутри кто-то встроил SIM-карту, карту памяти и микрофон, что может свидетельствовать о попытке организовать скрытую слежку. Подобное заявление он обнародовал год спустя, 18 сентября 2026 года – о прослушивающем устройстве в автомобиле.

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