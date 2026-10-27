Режим тишины в Олешках продлится до 1 ноября: нарушений пока не фиксировали

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Украина и Россия соблюдают договоренности о режиме тишины на определенных территориях временно оккупированных Олешек на Херсонщине, где должны провести гуманитарную миссию. По состоянию на 17.30 27 октября нарушений прекращения огня не зафиксировали

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews .

"По состоянию на 17:30 27 октября Украина и Россия соблюдают договоренности о режиме тишины на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Он продолжается с сегодняшнего дня с 3:00 по киевскому времени и 4:00 по московскому времени", — отметил омбудсман.

По его словам, режим тишины будет действовать до 1 ноября, 22:59. По состоянию на момент публикации сообщение ни одна из сторон не зафиксировала нарушений прекращения огня.

Лубинец также сообщил, что гуманитарную миссию проводят совместно с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

"Надеюсь, что в дальнейшем будет продолжаться все согласно согласованному плану и нам удастся помочь гражданским гражданам, которые так ожидают помощи в Олешках", - подчеркнул Лубинец.

Напомним, что в Олешках на временно оккупированной территории Херсонщины началась гуманитарная миссия по спасению украинцев. В районе ее проведения объявили двустороннее прекращение огня.

Ранее украинский и российский генеральные штабы сообщили, что с ночи 27 октября вводится режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

В Генштабе ВСУ также призвали граждан не распространять непроверенную информацию о маршрутах передвижения людей и гуманитарных колонн во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, постарается организовать эвакуацию жителей оккупированных Олешек так, чтобы люди выезжали в направлении РФ, а не на подконтрольную Украине территорию.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.