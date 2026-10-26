"Россия будет делать все, чтобы люди пошли в сторону РФ": Зеленский об эвакуации из Олешек

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, постарается организовать эвакуацию жителей оккупированных Олешек так, чтобы люди выезжали в направлении РФ, а не на подконтрольную Украине территорию

Об этом глава государства рассказал в интервью ведущей "ТСН Неделя" Алле Мазур, передает RegioNews.

По словам Зеленского, для эвакуации необходимо, чтобы российская сторона разминировала дорогу. В то же время, есть риск, что безопасными сделают только маршруты вглубь оккупированной территории и в направлении России.

"Безусловно, Россия будет делать все, чтобы разминировать так, чтобы эти люди ушли в сторону России и оставались там", – сказал президент.

Он подчеркнул, что главная задача – спасти как можно больше людей, которые остаются заблокированными в Олешках, и обеспечить возможность их выезда на подконтрольную Украине территорию.

Зеленский также сообщил, что режим тишины предложила установить американскую сторону. По его словам, прекращение огня должно продолжаться несколько дней, чтобы гуманитарные миссии могли добраться до людей.

Президент добавил, что украинская сторона координирует действия с военными, Службой безопасности Украины и омбудсманом с тем, чтобы определить возможные маршруты эвакуации и получить необходимые гарантии безопасности.

Напомним, с ночи 27 октября Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

Как известно, к гуманитарной катастрофе могут быть причастны военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России и 331 гвардейского парашютно-десантного полка.

С марта украинские военные доставляют жителям Олешек продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.