15:30  25 октября
Победитель "Танцев со звездами" мобилизовался в ВСУ
18:40  25 октября
Пограничники показали, как уничтожают российскую бронетехнику
09:20  26 октября
На Львовщине в результате ДТП пострадали семь человек, среди них – дети
UA | RU
UA | RU
26 октября 2026, 09:38

"Россия будет делать все, чтобы люди пошли в сторону РФ": Зеленский об эвакуации из Олешек

26 октября 2026, 09:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, постарается организовать эвакуацию жителей оккупированных Олешек так, чтобы люди выезжали в направлении РФ, а не на подконтрольную Украине территорию

Об этом глава государства рассказал в интервью ведущей "ТСН Неделя" Алле Мазур, передает RegioNews.

По словам Зеленского, для эвакуации необходимо, чтобы российская сторона разминировала дорогу. В то же время, есть риск, что безопасными сделают только маршруты вглубь оккупированной территории и в направлении России.

"Безусловно, Россия будет делать все, чтобы разминировать так, чтобы эти люди ушли в сторону России и оставались там", – сказал президент.

Он подчеркнул, что главная задача – спасти как можно больше людей, которые остаются заблокированными в Олешках, и обеспечить возможность их выезда на подконтрольную Украине территорию.

Зеленский также сообщил, что режим тишины предложила установить американскую сторону. По его словам, прекращение огня должно продолжаться несколько дней, чтобы гуманитарные миссии могли добраться до людей.

Президент добавил, что украинская сторона координирует действия с военными, Службой безопасности Украины и омбудсманом с тем, чтобы определить возможные маршруты эвакуации и получить необходимые гарантии безопасности.

Напомним, с ночи 27 октября Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

Как известно, к гуманитарной катастрофе могут быть причастны военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России и 331 гвардейского парашютно-десантного полка.

С марта украинские военные доставляют жителям Олешек продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область Олешки гуманитарная катастрофа эвакуация РФ война
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Ночная атака на Одесщину: россияне дважды били по месту работы спасателей
26 октября 2026, 09:55
Россия атаковала Харьковщину: шесть пострадавших, среди них ребенок
26 октября 2026, 09:54
На Львовщине в результате ДТП пострадали семь человек, среди них – дети
26 октября 2026, 09:20
Россияне ударили по торговому центру в Запорожье: возник пожар
26 октября 2026, 09:20
Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней
26 октября 2026, 09:06
РФ атаковала промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области: вспыхнули пожары
26 октября 2026, 08:50
На Хмельнитчине из-за атаки РФ поврежден объект энергетики: есть отключение света
26 октября 2026, 08:46
На Сумщине из-за вражеских обстрелов пострадали пять человек
26 октября 2026, 08:39
Силы ПВО обезвредили 112 российских беспилотников и три ракеты Х-59/69
26 октября 2026, 08:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Борислав Береза
Николай Княжицкий
Виктор Андрусив
Все блоги »