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27 сентября 2026, 16:16

Оккупанты блокируют помощь Олешкам: украинские военные доставили 4 тонны продуктов дронами

27 сентября 2026, 16:16
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В оккупированных Олешках в Херсонской области около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без надлежащего доступа к пище, воде и электроэнергии

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По их словам, российские военные фактически лишили местных жителей возможности покинуть город. С марта украинские военные совместно с подразделениями 11 бригады НГУ и 34 отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.

Недавно провели одну из самых больших таких операций. Во взаимодействии с 30-м корпусом морской пехоты, тактической группой "Гром", 34-й бригадой морской пехоты "Борисфен", подразделением "Болгаричи" 11-й бригады НГУ, 34-м полком Нацгвардии и 79-м пограничным отрядом 1000 продуктов.

По словам украинской стороны, российские военные пытаются препятствовать доставке помощи: сбивают беспилотники с провизией, а также забирают или перепродают продукты, предназначенные для гражданских.

Также сообщается, что за получение гуманитарной помощи оккупанты задерживают местных жителей и удерживают их.

Украинская сторона отмечает, что намеренная блокировка гуманитарной помощи и создание условий для голода среди гражданского населения могут рассматриваться как военные преступления.

Ситуация в Олешках

Олешки находятся под российской оккупацией с 2022 года. Российские военные ограничивают возможность эвакуации местных жителей.

В июне 2023 года после подрыва Каховской ГЭС город испытал масштабное затопление. Тогда, по сообщениям украинских властей, оккупанты разрешали эвакуацию преимущественно людям с российскими паспортами.

Сейчас в Олешках отсутствует электро- и газоснабжение, а доступ населения к продуктам питания , лекарствам, питьевой воде и медицинской помощи остается крайне ограниченным.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что жители Олешек голодают и вынуждены выживать в сложнейших условиях.

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