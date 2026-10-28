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28 октября 2026, 11:20

Футбольное будущее создается сегодня: Григорий Козловский объединил ведущие академии

28 октября 2026, 11:20
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Григорий Козловский - основатель Академии футбола ФК "Рух", бизнесмен, меценат
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В Академии ФК «Рух» состоялась масштабная конференция «Спортивная наука в Академии «Руха», которая прошла на базе комплекса Emily Resort. Львовский клуб поделился уникальным опытом внедрения современных технологий, искусственного интеллекта и медицины в подготовку юных футболистов. Мероприятие объединило ведущие украинские академии, в том числе представителей «Динамо», «Полесья» и УАФ. Главным инициатором развития инновационного направления и обмена опытом между клубами стал основатель ФК «Рух» Григорий Козловский.

Благодаря системному подходу, который внедряет Григорий Козловский, Академия "Руха" создала уникальную спортивную лабораторию и собственную систему аналитики на основе ИИ. Одним из практических примеров такого подхода стала система спортивной науки, которую развивает "Рух". В клубе объединяют данные о физическом состоянии, показателях и динамике роста футболистов, чтобы тренеры могли точнее планировать подготовку, а медицинский штаб – своевременно реагировать на потенциальные риски.

Григорий Козловский рассказал, что внутренняя программа Sport Science использует искусственный интеллект для обработки информации и упрощения коммуникации между различными подразделениями клуба. Представители Академии отметили, что система уже работает более чем с 250 показателями, а в перспективе их количество планируют увеличить до более чем 350.

Комментируя позицию клуба относительно объединения усилий ради будущего украинского спорта, основатель и почетный президент Академии и ФК "Рух" Григорий Козловский подчеркнул важность здоровой конкуренции: "У нас возникла идея пообщаться с сильными украинскими академиями, которые хотят развиваться. Поделиться с ними своим опытом, обменяться мнениями и идеями относительно развития. Мы только начинаем двигаться в направлении развития спортивной науки. Это большой путь, и "Рух" и его единомышленники сейчас находятся в начале этого процесса... Практика показала, что наличия всего одной-двух профессиональных академий недостаточно. Только в условиях здоровой спортивной конкуренции можно создать действительно качественные условия для работы с игроками. И я подчеркиваю, что речь идет именно о конкуренции, потому что мы не враги друг другу".

Григорий Козловский добавил, что приятно видеть, как украинские клубы объединены общей целью и работают над созданием качественного продукта – правильного и профессионального воспитания детей.

"Хочется, чтобы через несколько лет говорили о футбольной революции, которую мы создали, как это в свое время произошло в Бельгии", – отметил главный "руховец".

Гости мероприятия были впечатлены тем, какие условия для молодежи создает Григорий Козловский. Представители УАФ отдельно выразили благодарность львовскому клубу и подчеркнули, что Григорий Козловский инвестирует значительные ресурсы в создание образцовой инфраструктуры, которая задает новые стандарты для всей страны.

Стоит напомнить, что развитие детского спорта и поддержка общества остаются ключевыми приоритетами клуба и его основателя. В частности, в октябре во Львове на базе спортивно-оздоровительного комплекса Emily Resort в четвертый раз состоялся благотворительный футбольный турнир "Кубок Героев", посвященный Дню защитников и защитниц Украины. Инициатором мероприятия выступил ФК "Рух" совместно со своим основателем, бизнесменом и меценатом Григорием Козловским.

Григорий Петрович Козловский – известный львовский бизнесмен и меценат, основатель ФК "Рух" и спортивно-оздоровительного комплекса Emily Resort. С первых дней полномасштабного вторжения Григорий Козловский активно занимается волонтерской деятельностью, систематически помогает Вооруженным силам Украины, обеспечивая военные подразделения необходимой техникой, дронами и снаряжением, а также реализует многочисленные социальные и спортивные проекты.

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Козловский Григорий Петрович ФК Рух футбол спорт
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