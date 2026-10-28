Удар по центру Славянска: россияне разрушили корпус учебного заведения

Фото: Facebook/Вадим Лях

Вечером 27 октября российские войска нанесли авиаудар по центру Славянска Донецкой области. В результате атаки разрушен корпус учебного заведения, повреждены жилые дома и другие сооружения

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

По его словам, российская армия атаковала город двумя авиабомбами ФАБ-250.

"Разрушен корпус учебного заведения, которое было одной из визиток Славянска. Повреждены многоэтажки, кафе, магазины, церковь", – отметил Лях.

Легкое ранение получила женщина. Медицинскую помощь ей оказали амбулаторно.

Кроме того, в течение 27 октября в результате российских ударов в Славянске повреждены четыре частных и два многоквартирных дома, а также автомобили. Всего за день в городе пострадали два человека.

Напомним, в течение 27 октября российские военные убили двоих жителей Донецкой области. Еще три человека в области за сутки получили ранения: один в Иверском и два – в Славянске.