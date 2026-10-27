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27 октября 2026, 08:35

Лимит бронирования до 95% и новые ограничения: что изменил Кабмин

27 октября 2026, 08:35
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Кабинет Министров утвердил изменения в систему бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. В частности, оборонным компаниям уменьшили квоту на максимально возможный уровень бронирования работников до 95% вместо 100%

Постановление опубликовано на официальном сайте правительства, передает RegioNews.

Для критически важных предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, подрядчиков и отечественных производителей трансформаторного оборудования установили лимит бронирования до 95% от общего количества военнообязанных работников.

В рамках этой квоты бронированию подлежат все работники, непосредственно вовлеченные в производственные процессы.

Увеличить предел более 95% можно по решению Министерства обороны или Министерства энергетики с учетом рекомендаций Координационного центра.

Для других критически важных предприятий стандартный предел бронирования остается на уровне до 50% военнообязанных работников.

Превысить его можно по решению государственного органа, предоставившего предприятию статус критически важного на основании рекомендаций Координационного центра.

В то же время, центр не будет рассматривать предложение об увеличении квоты, если руководитель предприятия систематически нарушал правила военного учета. В частности, речь идет о двух или более зафиксированных нарушениях за последние 12 месяцев и/или привлечении руководителя к административной ответственности.

Постановление также уточняет список сфер, в которых компании могут получить статус критически принципиальных для экономики и жизнедеятельности населения.

К ним относятся:

  • оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы;
  • жилищно-коммунальное хозяйство, добывающая и перерабатывающая промышленность;
  • агропромышленный сектор и сфера продовольственной сохранности;
  • транспорт и логистика;
  • розничная торговля и строительство;
  • ИТ, связь и банковская сфера;
  • здравоохранение и аварийно-спасательные службы.

Предприятия из других сфер также могут претендовать на такой статус, если соответствующее направление деятельности согласует Координационный центр по представлению государственного органа.

Напомним, Кабинет министров создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных. Это временный консультативно-совещательный орган. К его работе будут привлекаться представители органов власти, ответственные за экономику, оборону, безопасность, гуманитарную политику и функционирование критической инфраструктуры.

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