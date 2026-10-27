В Киеве из-за атаки РФ полностью перекрыли движение по Южному мосту

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В Киеве из-за вражеской атаки временно перекрыли движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях. Также изменили движение поездов на зеленой ветке столичного метрополитена

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева и КГВА, сообщает RegioNews.

Сейчас движение транспорта по Южному мосту перекрыто в обоих направлениях.

Поезда Сырецко-Печерской (зеленой) линии метро курсируют на двух отдельных участках: между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный Хутор".

Водителей и пассажиров призывают учитывать транспортные ограничения при планировании маршрутов и при возможности выбирать альтернативные пути передвижения.

Напомним, с вечера 26 октября, в результате атак врага на столицу, погиб один человек, еще пострадавший. Повреждены здания учебного заведения, общежития и жилые дома.