В Киеве уже 15 пострадавших в результате атаки РФ: погибла женщина

Фото: Национальная полиция

В Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 15 человек. Также в полиции уточнили, что погибла 46-летняя женщина. Повреждения зафиксировали в шести районах столицы

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, с вечера российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами.

В Деснянском районе в результате вражеского удара погибла 46-летняя женщина. Еще 13 человек в возрасте от 19 до 59 лет получили ранения. Среди пострадавших – двое работников бригады экстренной медицинской помощи.

Еще один пострадавший, 22-летний парень – в Оболонском районе.

В результате обстрела повреждены многоэтажные и частные жилые дома, медицинские учреждения, станция метро, общежитие университета, бизнес-центр, административное здание, трамваи и автомобили.

На местах попадания работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы.

Правоохранители документируют последствия обстрелов и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

Напомним, с вечера 26 октября РФ атаковала столицу. Повреждены здания учебного заведения, общежития и жилые дома. Было известно, что погиб один человек, еще 10 пострадали.