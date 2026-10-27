Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1400 российских захватчиков, 21 артсистему, два РСЗО, одно средство ПВО, а также 232 единицы автомобильной техники врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 581 тысячи военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 27.10.26 ориентировочно составили:

Напомним, в течение 25 октября и в ночь на 26 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов российской армии: узел связи, склады и мастерскую БпЛА оккупантов.