10:39  27 октября
Во Львовской области микроавтобус насмерть сбил 60-летнего мужчину
09:58  27 октября
В высокогорье Карпат выпал снег: засыпало Поп Иван и Драгобрат
09:40  27 октября
Кличко показал Южный мост в Киеве после ракетного удара РФ
UA | RU
UA | RU
27 октября 2026, 09:28

Российские обстрелы Харьковщины унесли жизни трех человек: среди пострадавших – ребенок

27 октября 2026, 09:28
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли три человека, еще восемь пострадали, среди них – ребенок

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове погибли двое мужчин в возрасте 41 и 60 лет. Ранения получили 60-летняя женщина и 77-летний мужчина. Еще два человека – 61-летний мужчина и 17-летняя девушка – пережили острую реакцию на стресс.

В поселке Шевченково погибла 74-летняя женщина, еще один 74-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс.

В поселке Ольшаны Солоницевской общины ранены двое 58-летних мужчин, а 77-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.

Кроме того, в лесу вблизи села Кутузовка Ольховской общины из-за взрыва неизвестного устройства ранения получил 43-летний мужчина.

Враг применял беспилотники и реактивные системы залпового огня (РСЗО) для ударов по Шевченковскому, Слободскому, Холодногорскому и Новобаварскому районам города.

В целом по Харьковщине российские войска применили:

  • 3 удара с РСЗО;
  • 1 управляемую авиабомбу;
  • 4 беспилотника типа "Герань-2";
  • 3 FPV-дроны;
  • 111 беспилотников, тип которых устанавливается.

В Харькове повреждены четыре многоквартирных дома, детское учреждение, три гражданских предприятия, 12 автомобилей, административное здание и 20 гаражей.

В Изюмском районе зафиксировали повреждения складских зданий в Барвенково, двух частных домов в селах Пески-Радьковские и Борщевка, а также административного здания в Изюме.

В Купянском районе поврежден двухэтажный дом, электросети и автомобиль в поселке Шевченково.

В Харьковском районе разрушений гараж в Черкасской Лозовой, автомобили в Дементиевке и Малой Даниловке, помещения почты, частный дом в Безруках, гражданское предприятие и жилые дома в Ольшанах.

В Лозовском районе поврежден частный дом в Миролюбовке и торговые павильоны в Лозовой.

Напомним, ночью 27 октября российские войска нанесли удар с применением реактивного БпЛА по городу Изюм в Харьковской области. Враждебное попадание зафиксировано в центральной части города – разрушения получили административное здание, возник пожар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война погибшие Харьковская область пострадавшие российская армия несовершеннолетняя
В Киеве уже 15 пострадавших в результате атаки РФ: погибла женщина
27 октября 2026, 09:12
На Донетчине из-за российских ударов погибли три человека, 22 – ранены
27 октября 2026, 08:14
Россияне атаковали Запорожье: пятеро пострадавших, среди них – 17-летний парень
27 октября 2026, 07:50
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Российская атака повредила ДТЭУ в Киеве: погибших нет
27 октября 2026, 12:07
Из-за российских обстрелов обесточены потребители в семи областях Украины
27 октября 2026, 11:55
В Одессе автомобиль врезался в столб: водитель погиб, двое пассажиров пострадали
27 октября 2026, 11:35
Россияне снова ударили по Изюму: разрушены два дома, более 20 повреждены
27 октября 2026, 11:21
Сбежал после смертельной аварии: на Закарпатье задержали 17-летнего водителя BMW
27 октября 2026, 11:16
На Черниговщине из-за российских ударов пострадали шесть человек, в том числе ребенок
27 октября 2026, 10:45
Во Львовской области микроавтобус насмерть сбил 60-летнего мужчину
27 октября 2026, 10:39
Россияне нанесли удары по Хмельнитчине: существенно повреждена энергетическая инфраструктура
27 октября 2026, 10:20
Врач-педиатр с Харьковщины умер после мобилизации – военные инициировали проверку
27 октября 2026, 10:17
В высокогорье Карпат выпал снег: засыпало Поп Иван и Драгобрат
27 октября 2026, 09:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Шабунин
Виталий Портников
Все блоги »