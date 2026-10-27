Российские обстрелы Харьковщины унесли жизни трех человек: среди пострадавших – ребенок

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли три человека, еще восемь пострадали, среди них – ребенок

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове погибли двое мужчин в возрасте 41 и 60 лет. Ранения получили 60-летняя женщина и 77-летний мужчина. Еще два человека – 61-летний мужчина и 17-летняя девушка – пережили острую реакцию на стресс.

В поселке Шевченково погибла 74-летняя женщина, еще один 74-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс.

В поселке Ольшаны Солоницевской общины ранены двое 58-летних мужчин, а 77-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.

Кроме того, в лесу вблизи села Кутузовка Ольховской общины из-за взрыва неизвестного устройства ранения получил 43-летний мужчина.

Враг применял беспилотники и реактивные системы залпового огня (РСЗО) для ударов по Шевченковскому, Слободскому, Холодногорскому и Новобаварскому районам города.

В целом по Харьковщине российские войска применили:

3 удара с РСЗО;

1 управляемую авиабомбу;

4 беспилотника типа "Герань-2";

3 FPV-дроны;

111 беспилотников, тип которых устанавливается.

В Харькове повреждены четыре многоквартирных дома, детское учреждение, три гражданских предприятия, 12 автомобилей, административное здание и 20 гаражей.

В Изюмском районе зафиксировали повреждения складских зданий в Барвенково, двух частных домов в селах Пески-Радьковские и Борщевка, а также административного здания в Изюме.

В Купянском районе поврежден двухэтажный дом, электросети и автомобиль в поселке Шевченково.

В Харьковском районе разрушений гараж в Черкасской Лозовой, автомобили в Дементиевке и Малой Даниловке, помещения почты, частный дом в Безруках, гражданское предприятие и жилые дома в Ольшанах.

В Лозовском районе поврежден частный дом в Миролюбовке и торговые павильоны в Лозовой.

Напомним, ночью 27 октября российские войска нанесли удар с применением реактивного БпЛА по городу Изюм в Харьковской области. Враждебное попадание зафиксировано в центральной части города – разрушения получили административное здание, возник пожар.