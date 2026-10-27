Певица Даша Астафьева призналась, завершила ли музыкальную карьеру

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Певица Даша Астаева в последнее время занимается литературными проектами и благотворительностью. При этом немало поклонников ожидает ее возвращения на сцену

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Даша Астафьера рассказала, что она обсуждала этот вопрос с продюсером Юрием Никитиным: возвращение "NikitA", перевод старых хитов на украинский язык. Однако поддержки она не нашла.

"Мы с Юрием обсуждали такую возможность. Я неоднократно предлагала перевести эти песни на украинский и спеть их. Но Юрий в своем стиле, как всегда, ждет случая создать новую группу "Никита". В это я очень сильно не верю, ведь не представляю группу "Никита" без его участниц. К сожалению, в этот раз наши интересы не совпали", – говорит артистка.

При этом она отметила, что не завершает музыкальную карьеру. В частности, она выступает на благотворительных мероприятиях и поддерживает группу "Курган & Agregat".

"Я хочу уточнить, что я не завершила свою музыкальную карьеру. Иногда я выступаю, но преимущественно это благотворительные события", – пояснила певица.

Справка. Даша Астафьева – украинская певица, модель. После начала полномасштабной войны она присоединилась к волонтерскому движению, которое помогает украинской армии. Осенью 2022 года она запустила приложение по озвучиванию аудиокниг на украинском языке. Впоследствии она призналась, что основателем проекта ее любимый.