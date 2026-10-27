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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
27 октября 2026, 07:59

Эффект домино: почему европейские протесты – это только начало глобального кризиса

27 октября 2026, 07:59
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На сегодняшних эфирах пришлось объяснять, что протесты по всей Европе – это следствие глобального тренда, который уже лет семь как набирает обороты. Просто не все это отслеживают, учитывая концентрацию внимания вокруг нашей войны.

Главное изменение, которое происходит – это тотальный разрыв общественного договора, действовавшего в большинстве стран – от Латинской Америки до Европы. И когда зажженная спичка приводила к многотысячным митингам и протестам.

Если коротко, то люди в мире больше не уверены, что политические системы работают в их интересах. В Чили это стало очевидным еще в 2019 году. В Колумбии – во время протестов 2021-го, то же было в Кении и Бангладеш – в 2024-м. Теперь через эту же проблему проходят в Европе и США.

Не нашел никаких мировых исследований по измерению средней температуры по палате, когда агрессия становится доминирующей реакцией на слом существовавшего ранее порядка. Думаю, если бы такой график существовал, то еще где-то в 2019-м мы бы увидели существенное изменение настроений в разных обществах и на разных континентах.

Раньше система выглядела примерно так: ты хорошо учишься в школе, достигаешь результатов, потом получаешь образование – и имеешь шанс на работу, которая не только будет покрывать базовые расходы, но и способна обеспечить покупку жилья и расширение пакета потребностей среднего класса – отдых, дальнейшее воспитание детей, улучшение социальных условий.

То есть следующее поколение должно было бы жить в условиях, значительно лучших, чем предыдущее. А уплата налогов гарантировала безбедную старость.

Но это сломалось. Образование стало не определяющим. Инфляция напротив стала галопирующей, а молодое поколение не чувствует веры в будущее. Ибо теперь заработать на собственную квартиру с одновременным содержанием семьи становится практически несбыточной мечтой. И на этом фоне начинает прогрессировать тотальное недоверие к политикам, которые просто не способны обуздать эту глобальную волну.

Во многих странах – разные поводы для бунтов. Но общее в них – восстание против системы, которая уже сломалась. Хотя выхода из ситуации, как все наладить, не придумал никто. И здесь есть очень плохая новость – к власти могут приходить еще большие популисты, которые будут обещать все исправить. Но это глобально ситуацию еще больше может обострить.

Да, я здесь сознательно опускаю моменты, которые сейчас горят у нас. Это и российские информационные кампании, которые в Европе только подпитывают "пожары", и потенциальный приход правых, которые будут играть на настроениях и пытаться возглавить бунты. Просто хочу зафиксировать, что мир в принципе свернул с дороги нормальности уже давно. И чтобы его починить, нужны десятилетия.

О том, что у этого мира будет еще больше вызовов, уже написали и Валерий Пекар, и Олег Саакян. У меня теперь вопрос к нашей стратегии, готовы ли мы вдобавок к войне просчитать еще и такие дальнейшие потрясения?

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Европа протесты бунт последствия население митинг
 
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