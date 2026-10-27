Россияне атаковали Запорожье: пятеро пострадавших, среди них – 17-летний парень

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 908 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате российских атак по Запорожью травмировались пять человек, среди них – 17-летний парень.

Российские войска нанесли 25 авиационных ударов по Запорожью и ряду населенных пунктов области.

Также враг применил 689 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под атаками оказались Запорожье, Новониколаевка, Кушугум, Балабино, Степногорск, Орехов, Гуляйпольское и десятки других населенных пунктов.

Кроме того, зафиксированы семь обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары пришлись по Камышевахе, Умовке, Новоданиловке, Копаням и Верхней Терсе.

Еще 187 артиллерийских ударов русские войска нанесли по прифронтовым населенным пунктам области.

За сутки правоохранителям поступило 181 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, вечером 26 октября российские войска атаковали Запорожье, нанеся удар по территории автозаправочной станции. Было известно, что ранения получили два человека – 46-летняя женщина и 41-летний мужчина.