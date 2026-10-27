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27 октября 2026, 07:50

Россияне атаковали Запорожье: пятеро пострадавших, среди них – 17-летний парень

27 октября 2026, 07:50
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Фото: Совет обороны Запорожской области
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 908 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате российских атак по Запорожью травмировались пять человек, среди них – 17-летний парень.

Российские войска нанесли 25 авиационных ударов по Запорожью и ряду населенных пунктов области.

Также враг применил 689 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под атаками оказались Запорожье, Новониколаевка, Кушугум, Балабино, Степногорск, Орехов, Гуляйпольское и десятки других населенных пунктов.

Кроме того, зафиксированы семь обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары пришлись по Камышевахе, Умовке, Новоданиловке, Копаням и Верхней Терсе.

Еще 187 артиллерийских ударов русские войска нанесли по прифронтовым населенным пунктам области.

За сутки правоохранителям поступило 181 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, вечером 26 октября российские войска атаковали Запорожье, нанеся удар по территории автозаправочной станции. Было известно, что ранения получили два человека – 46-летняя женщина и 41-летний мужчина.

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