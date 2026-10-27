Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 36-летний водитель микроавтобуса во время выезда со второстепенной дороги не пропустил легковушку под управлением 29-летнего мужчины. В результате столкновения оба транспортных средства перевернулись.

Травмы получили шесть человек: оба водителя и четверо пассажиров микроавтобуса в возрасте от 40 до 53 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, днем 25 октября во Львовской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, среди них – дети.