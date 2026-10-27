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27 октября 2026, 08:42

В Одесской области микроавтобус и легковушка перевернулись после столкновения: шестеро пострадавших

27 октября 2026, 08:42
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Фото: полиция
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ДТП произошло вечером 26 октября вблизи села Старокозачее в Белгород-Днестровском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 36-летний водитель микроавтобуса во время выезда со второстепенной дороги не пропустил легковушку под управлением 29-летнего мужчины. В результате столкновения оба транспортных средства перевернулись.

Травмы получили шесть человек: оба водителя и четверо пассажиров микроавтобуса в возрасте от 40 до 53 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, днем 25 октября во Львовской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, среди них – дети.

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