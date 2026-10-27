Фото: ОВА

В ночь на 27 октября враг более 40 раз атаковал пять районов Днепропетровской области беспилотниками и авиабомбами

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре в результате вражеского удара повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе под удар попали Шахтерская, Васильковская и Петропавловская громады. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, произошли пожары. В состоянии средней тяжести в больницу доставили женщин 55 и 77 лет, 27-летняя женщина лечится амбулаторно.

На Никопольщине от атак страдали райцентр, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская громады. Поврежден частный дом.

В Павлоградском районе россияне атаковали Богдановскую и Троицкую громады, повредив частный дом и инфраструктуру.

В Каменском районе удары пришлись по Верховцевской громаде.

Напомним, ночью 27 октября российские войска нанесли удар по городу Изюм в Харьковской области. В результате попадания разрушено админздание.