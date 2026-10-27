Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 27 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 280 ударными БпЛА типа Shahed (69 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основное направление удара – Киев.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 257 вражеских целей:

2 баллистические ракеты Искандер-М/С-400

255 русских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 25 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 15 человек. Погибла 46-летняя женщина. Повреждения зафиксированы в шести районах столицы.