Силы ПВО сбили ночью две баллистические ракеты и более 250 российских БПЛА
В ночь на 27 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 280 ударными БпЛА типа Shahed (69 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Основное направление удара – Киев.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 257 вражеских целей:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/С-400
- 255 русских беспилотников.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 25 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 15 человек. Погибла 46-летняя женщина. Повреждения зафиксированы в шести районах столицы.