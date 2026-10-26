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Виталий Шабунин Украинский общественный и политический деятель, блоггер, один из основателей и Председатель правления Центра противодействия коррупции info@regionews.ua
26 октября 2026, 20:45

Сменили генпрокурора – не сменили хозяев

26 октября 2026, 20:45
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Тест провален. И.о. генпрокурора Ковальский отказался открывать дело по Арахамии по нашему заявлению о преступлении. Хотя НАБУ видит в его действиях признаки преступления, о чем прямо написали в ОГП
Тест провален. И.о. генпрокурора Ковальский отказался открывать дело по Арахамии по нашему заявлению о преступлении. Хотя НАБУ видит в его действиях признаки преступления, о чем прямо написали в ОГП
Фото из открытых источников
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Своим отказом Ковальский нарушил прямую норму УПК, обязывающую зарегистрировать производство.

Ответил Ковальский так же трусливо, как когда-то Кравченко. Мол, факты раздачи взяток НАБУ/САП уже расследуют, так что и регистрировать нечего.

Факты действительно расследуют: пять депутатов "Слуги народа" уже получили подозрения. Но расследовать что-либо по поводу самого Арахамии НАБУ без разрешения генпрокурора не имеет права. И Ковальский это отлично знает.

Напомним, что конверты со взятками депутатам за голосование, по данным суда, раздавал нардеп из руководства фракции "Слуга народа". Или это Арахамия, может установить только расследование. Которого до сих пор НЕТ, потому что его блокирует уже второй генпрокурор Зеленского подряд.

Сменили генпрокурора – не сменили хозяев. Ковальский прикрывает Арахамию, потому что служит тем, кто его назначил, а не закону.

Равно так же поступали 18 предыдущих генпрокуроров за 35 лет независимости (или их сразу увольняли).

Бездействие Ковальского мы обжалуем в суде. Но разорвать этот круг можно только честным конкурсом на генпрокурора с международными экспертами – как руководителя САП.

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прокуратура ЦПД
 
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