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27 октября 2026, 08:55

В Харьковской области военным предлагали побег с фронта и выезд за границу за $12 тысяч

27 октября 2026, 08:55
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Фото: ГПСУ
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Правоохранители разоблачили дельцов, которые за 12 тысяч долларов предлагали военнослужащим выехать из зоны боевых действий и незаконно пересечь госграницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничники и правоохранители разоблачили схему вывоза военнослужащих из зоны боевых действий и их последующую незаконную переправку за границу.

По данным следствия, администратор одного из Telegram-каналов предлагал военным за 12 тысяч долларов покинуть воинскую часть, выехать из зоны боевых действий и пересечь границу вне официальных пунктов пропуска.

Соучастники перевозили военнослужащих автомобилями в Умань, где было организовано место сбора. Оттуда их планировали группами доставлять в приграничные районы для незаконного пересечения границы.

Во время обысков в Харьковской области правоохранители изъяли мобильные телефоны и банковские карты, как доказательства по делу.

Двое организаторов перевозок задержаны и сообщили им о подозрении в содействии дезертирству по предварительному сговору группой лиц. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи разыскивают администратора Telegram-канала и устанавливают других причастных к схеме. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее ГБР задержало на Ровенщине солдата учебного центра, пытавшегося откупиться от службы. Он предложил командиру взятку в 5 тысяч долларов.

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