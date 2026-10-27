Фото: ГПСУ

Правоохранители разоблачили дельцов, которые за 12 тысяч долларов предлагали военнослужащим выехать из зоны боевых действий и незаконно пересечь госграницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничники и правоохранители разоблачили схему вывоза военнослужащих из зоны боевых действий и их последующую незаконную переправку за границу.

По данным следствия, администратор одного из Telegram-каналов предлагал военным за 12 тысяч долларов покинуть воинскую часть, выехать из зоны боевых действий и пересечь границу вне официальных пунктов пропуска.

Соучастники перевозили военнослужащих автомобилями в Умань, где было организовано место сбора. Оттуда их планировали группами доставлять в приграничные районы для незаконного пересечения границы.

Во время обысков в Харьковской области правоохранители изъяли мобильные телефоны и банковские карты, как доказательства по делу.

Двое организаторов перевозок задержаны и сообщили им о подозрении в содействии дезертирству по предварительному сговору группой лиц. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи разыскивают администратора Telegram-канала и устанавливают других причастных к схеме. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее ГБР задержало на Ровенщине солдата учебного центра, пытавшегося откупиться от службы. Он предложил командиру взятку в 5 тысяч долларов.