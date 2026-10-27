На Донетчине из-за российских ударов погибли три человека, 22 – ранены
В течение 26 октября российские военные убили троих жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По одному человеку погибли в Краматорске, Сухановке и Иверском. Еще 22 человека в области за сутки получили ранения.
Как отмечается, общее количество жертв россиян в Донецкой области – 4445 погибших и 10 909 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, ночью 27 октября российские войска нанесли удар по городу Изюм в Харьковской области. В результате попадания разрушено админздание.
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