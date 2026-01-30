Фото: поліція

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 36 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 9 приватних будинків.Також окупанти понівечили будинок культури, газопроводи, складські приміщення та приватний гараж і автомобілі.

Через російські обстріли загинули три людини, ще 10 – дістали поранення.

Нагадаємо, впродовж доби російські окупанти завдали 799 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на обласний центр та Запорізький район отримали поранення 67-річний чоловік та жінки 48 та 57 років.