15:54  19 декабря
На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
09:26  19 декабря
Фейковый полицейский из соцсетей: киевлянина оштрафовали на 34 000 грн
08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
19 декабря 2025, 17:55

Не имели больницы и учились тайно: из оккупированной Херсонщины спасли еще группу детей

19 декабря 2025, 17:55
Иллюстративное фото
На подконтрольную Украину территорию удалось вывезти еще одну группу детей и подростков. Это мальчики и девушки в возрасте от 7 до 17 лет

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, среди спасенных есть 12-летняя девочка. Она почти четыре года не выходила из дома, чтобы оккупанты не заставили ее учиться в русской школе. Тайно она училась онлайн по украинской программе. Это было очень опасно, ведь россияне могли в любой момент посмотреть ее телефон.

Также вернули из оккупации 12-летнего мальчика, нуждающегося в регулярном лечении. Однако во время оккупации в городе медицина стала недоступной. Больницу закрыли и разграбили, а доступа к необходимым препаратам и надлежащему медицинскому надзору не было.

"К счастью, эти и другие детки уже на свободной земле рядом со своими близкими, сейчас находятся в центрах "Надежды и восстановления", где получают необходимую медицинскую, социальную и психологическую помощь", - отметил глава Херсонской ОВА.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.

оккупация дети Херсонская область
