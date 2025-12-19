15:54  19 грудня
19 грудня 2025, 17:55

Не мали лікарні і вчились таємно: з окупованої Херсонщини врятували ще групу дітей

19 грудня 2025, 17:55
Ілюстративне фото
На підконтрольну Україні територію вдалось вивезти ще одну групу дітей та підлітків. Це хлопчики та дівчата віком від 7 до 17 років

Про це повідомив голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, серед врятованих є 12-річна дівчинка. Вона майже чотири роки не виходила з дому, щоб окупанти не змусили її вчитися в російській школі. Таємно вона вчилась онлайн за українською програмою. Це було дуже небезпечно, адже росіяни могли в будь-який момент переглянути її телефон.

Також повернули з окупації 12-річного хлопчика, який потребує регулярного лікування. Проте під час окупації в його місті медицина стала недоступною. Лікарню закрили й розграбували, а доступу до необхідних препаратів і належного медичного нагляду не було.

"На щастя, ці та інші дітки вже на вільній землі поруч зі своїми близькими, зараз перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують необхідну медичну, соціальну та психологічну допомогу", - зазначив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

окупація діти Херсонська область
