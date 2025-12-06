18:31  06 грудня
Завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
15:08  06 грудня
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
10:46  06 грудня
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
06 грудня 2025, 18:56

Російські окупанти майже повністю знищили Херсонську ТЕЦ

06 грудня 2025, 18:56
фото: racurs.ua
Армія РФ випустила по Херсонській ТЕЦ близько 100 снарядів

Про це розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, по Херсонській ТЕЦ прилетіло приблизно 100 ворожих снарядів. Енергетичний об'єкт зазнав серйозних руйнувань, тому відновити його буде дуже складно.

Наразі через російські атаки без електро- і теплопостачання залишаються понад 40 тисяч абонентів.

Нагадаємо, 4 грудня російські військові обстріляли перинатальний центр у Херсоні. У момент "прильоту" лікарі саме приймали пологи.

