Російські окупанти майже повністю знищили Херсонську ТЕЦ
Армія РФ випустила по Херсонській ТЕЦ близько 100 снарядів
Про це розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, передає RegioNews.
За його словами, по Херсонській ТЕЦ прилетіло приблизно 100 ворожих снарядів. Енергетичний об'єкт зазнав серйозних руйнувань, тому відновити його буде дуже складно.
Наразі через російські атаки без електро- і теплопостачання залишаються понад 40 тисяч абонентів.
Нагадаємо, 4 грудня російські військові обстріляли перинатальний центр у Херсоні. У момент "прильоту" лікарі саме приймали пологи.
Українські АЕС скоротили виробництво електроенергії через російські атакиВсі новини »
06 грудня 2025, 17:36На Херсонщині через атаку дрона загинув літній чоловік
03 грудня 2025, 12:24На Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина, ще 3 – поранені
03 грудня 2025, 07:43
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Спортсмен із Закарпаття здобув історичну перемогу на Кубку світу з лижної акробатики
06 грудня 2025, 20:03Першопричиною кризи в армії є те, що в українського солдата немає прав
06 грудня 2025, 19:40Зеленський провів довгу і змістовну розмову із представниками Трампа
06 грудня 2025, 19:14Завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
06 грудня 2025, 18:31"План стійкості" України від президента Зеленського. Що вдалось реалізувати?
06 грудня 2025, 18:21У Трампа зробили нову заяву про мир в Україні
06 грудня 2025, 18:03Українські АЕС скоротили виробництво електроенергії через російські атаки
06 грудня 2025, 17:36Графіки не діють: введено екстрені відключення електроенергії
06 грудня 2025, 16:59Без військової реформи і зміни керівництва військом – нам кінець
06 грудня 2025, 16:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »