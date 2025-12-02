Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В больницу доставили 43-летнюю жительницу поселка. В момент атаки женщина находилась дома. В результате "прилета" снаряда в дом она получила взрывную травму и контузию.

Пострадавшей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, по состоянию на 2 декабря в результате новых российских атак часть потребителей в четырех областях Украины остается без электроснабжения. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация безопасности.