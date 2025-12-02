В Херсонской области российский снаряд попал в дом: подробности
Во вторник, 2 декабря, российские оккупанты обстреляли поселок Камышаны Херсонского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.
В больницу доставили 43-летнюю жительницу поселка. В момент атаки женщина находилась дома. В результате "прилета" снаряда в дом она получила взрывную травму и контузию.
Пострадавшей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Напомним, по состоянию на 2 декабря в результате новых российских атак часть потребителей в четырех областях Украины остается без электроснабжения. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация безопасности.
