Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

До лікарні доставили 43-річну жительку селища. У момент атаки жінка перебувала вдома. Внаслідок "прильоту" снаряду в будинок вона дістала вибухову травму та контузію.

Постраждалій надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, станом на 2 грудня внаслідок нових російських атак частина споживачів у чотирьох областях України залишаються без електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.