Росіяни масовано обстріляли Чорнобаївку: є поранені

Фото: ДСНС

У понеділок, 1 грудня, близько 06:00 російська армія масовано обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Окупанти атакували село з артилерії та реактивної системи залпового вогню.

Внаслідок численних "прильотів” потрощені з півсотні приватних будинків, щонайменше дві багатоповерхівки, лінії електропередач, газопровід та господарські споруди.

Відомо про трьох постраждалих. В момент ударів 32-річний чоловік та двоє жінок 49 та 62 роки перебували у власних оселях.

Постраждалих госпіталізували – вони отримують всю необхідну меддопомогу. Їх стан лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки виникла пожежа на даху одного з приватних будинків. Рятувальники ліквідували осередок горіння та провели обстеження місць влучань.

Нагадаємо, в ніч на 1 грудня російські військові атакували Одеську область ударними безпілотниками. Вниникли пожежі у двох окремо розташованих будівлях.