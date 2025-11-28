Фото: з відкритих джерел

Російські військові більше ніж пів тисячі разів били по медзакладах Херсонської області

Про це повідомив в телеефірі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"На Херсонщині медикам доводиться працювати в надзвичайно небезпечних умовах. Росіяни більше ніж пів тисячі разів били по наших медзакладах – майже не лишилося лікарень, які не постраждали від обстрілів", – сказав Прокудін.

За його словами, попри це в області наразі працюють 42 заклади охорони здоров’я, до яких входить майже 130 медичних установ. Вони забезпечені необхідним і готові приймати пацієнтів – загалом це близько 2,2 тис. медиків, у тому числі приблизно 670 лікарів, які щодня рятують людей під обстрілами.

Також у регіоні працюють підземні лікарні. За словами Прокудіна, лише в одній із лікарень, що зазнавала обстрілів понад 20 разів, торік провели близько 1 200 операцій на серці та судинах.

Водночас в області є дефіцит вузькопрофільних фахівців – потрібні нейрохірурги, офтальмологи, онкологи, травматологи та спеціалісти з політравм. Херсонщина звертається до профільного міністерства з проханням направляти фахівців у відрядження з інших регіонів України.

Нагадаємо, мікрорайон Корабел у Херсоні залишається одним із найбільш небезпечних. Попри ризики, у районі наразі проживають близько 200 людей – без світла та газу.