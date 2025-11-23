Фото: Національна поліція України

Після обстрілів на деокупованих територіях Херсонщини загинули четверо мирних жителів, ще 11 отримали поранення

Про це повідомляють у Національній поліції України, передає RegioNews.

Минулої доби Херсонська область знову зазнала обстрілів з боку російських військ. Ворог застосовував реактивні системи залпового вогню, артилерію, міномети та безпілотники різних типів.

Внаслідок атак четверо мирних жителів загинули, ще 11 отримали поранення, серед яких є малолітня дитина. Крім того, пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків та 18 приватних будинків. Постраждали також автомобілі, адміністративна будівля, магазин, господарська споруда, АЗС, будівля комунального підприємства та вежа мобільного зв’язку.

Ворог продовжує наносити удари по житлових районах

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти та вибухотехніки, а також представники інших екстрених служб. Вони документують наслідки обстрілів і збирають докази для відкриття кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

Нагадаємо, за минулу добу російські обстріли Донеччини забрали життя чотирьох цивільних і поранили ще чотирьох – окупанти випустили понад 2 тисячі ударів по фронтовій лінії та житлових кварталах.